'Boegbeeld van de club' Jordens Peters tekent nieuw contract bij Willem II

TILBURG - Jordens Peters tekent vrijdag een nieuw contract bij Willem II. De verdediger zet zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2020.

"Ik ben heel trots op deze contactverlenging", zegt Peters op het digitale thuis van Willem II. "Het spreekt veel waardering uit van de club. Van de zomer heeft de club aangegeven graag met mij aan tafel te gaan om mij langer hier te houden. Ik heb daar toen ook positief op gereageerd en ben de gesprekken met open vizier ingegaan."



Technisch manager Joris Mathijsen is blij met de nieuwe verbintenis. "Op de laatste dag van het trainingskamp in Spanje hebben we overeenstemming bereikt over het nieuwe contract. Jordens is belangrijk voor de club, als aanvoerder in het veld maar ook als boegbeeld van de club Willem II."



Afgelopen zomer leek Peters nog op weg naar een sc Heerenveen. De gedroomde transfer werd geblokkeerd door de Tilburgse club. De centrale verdediger denkt nu niet aan een transfer, maar aan een mooie toekomst bij de Tricolores. "Dit seizoen heerst er veel rust bij Willem II. Er is veel vernieuwing gekomen, in de vorm van Joris Mathijsen en de nieuwe staf en die willen graag vooruit met de club.""In hen zie ik mensen die een nieuwe mentaliteit in huis hebben gehaald en die niet snel genoegen nemen met wat we al hebben, maar juist meer willen. Daar sluit ik me volledig bij aan en dat geeft me ook de hoop dat er mogelijkheden zijn bij Willem II", aldus Peters.