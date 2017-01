Louche kappers, autobedrijven... VVD wil onderwereld in Brabant aanpakken

EINDHOVEN - De VVD presenteert vandaag een plan om de criminaliteit in Brabant aan te pakken. Louche bedrijven moeten gemakkelijker gecontroleerd kunnen worden, en voor burgemeesters moet het eenvoudiger zijn om dit soort plekken te sluiten. Initiatiefnemers zijn Thierry Aartsen, fractievoorzitter voor de VVD in Breda en Tweede Kamerlid Foort van Oosten.

"De problemen spelen overal, maar zo extreem als in Brabant is het nergens. Met normale middelen komen we er niet" laat Aartsen aan Omroep Brabant weten. Hij heeft gesproken met diverse Brabantse bestuurders, en is zo tot het 'Brabant plan' gekomen.



Kappers en autoverhuurbedrijven

Aartsen wil bijvoorbeeld ingrijpen bij ondernemers waarvan we "met z'n allen weten dat het niet pluis is". Als voorbeeld noemt hij de vele kappers in Breda: "Breda heeft volgens mij vijf keer meer kapperszaken dan andere gemeenten. Ik wil dat we de wet BIBOB ook toe kunnen passen in dit soort branches." Met die wet kan een gemeente de cijfers van een onderneming tegen het licht houden en sluiten. Op dit moment is dit alleen nog mogelijk bij bedrijven die een vergunning bij de gemeente aan moeten vragen, zoals bijvoorbeeld horeca.



Ook autoverhuurbedrijven worden door de VVD'er genoemd als plaatsen waar het vaak niet pluis is.



Fort Oranje

Camping Fort Oranje in Rijsbergen behoort ook tot de plekken die Aartsen graag aan zou willen pakken. "Of Fort Oranje gesloten moet worden is echt aan de burgemeester. Maar deze camping is duidelijk faciliterend aan de criminaliteit. Als je op zo'n camping staat weet je dat je ongestoord je gang kunt gaan" zegt hij.



Op dit moment kan een burgemeester niet zomaar besluiten zo'n plaats waar vaak criminaliteit plaatsvindt te sluiten.



Van wijkagent naar ingrijpen

Tot slot staat in het plan dat de gegevensuitwisseling tussen verschillende overheidsdiensten beter moet. Zo moet een wijkagent die in zijn buurt een kapper ziet die nauwelijks klanten heeft, direct de Belastingdienst kunnen bellen om te informeren naar de geregistreerde omzet van zo'n zaak. Zodra hier iets niet in de haak lijkt, veel omzet en geen klanten of andersom, kan er dan ingegrepen worden.



Leny Poppe-de Looff, de burgemeester van Zundert waar camping Fort Oranje onder valt, laat donderdag in BN / DeStem weten zich gesteund te voelen door het plan van de VVD.