Bamboeleverancier uit Asten 'goedgekeurd' door Chinese pandadeskundigen

ASTEN - Een Chinese delegatie van pandadeskundigen heeft woensdag een bezoek gebracht aan Bamboo Giant in Asten. Dat bedrijf mag de benodigde vijfhonderd kilo bamboe per week leveren die nodig is voor de twee Chinese panda's die naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen komen.

Het toekomstige verblijf van de twee reuzenpanda's in de dierentuin werd dinsdag al goedgekeurd. De goedkeuring betekent dat de reis van de panda's Wu Wen en Xing Ya nu geregeld kan worden. Na hun bezoek aan het Rhenense dierenpark trok de delegatie naar Asten.



'Anderhalf voetbalveld aan bamboe extra'

Van een echte keuring in Asten was volgens eigenaar Bennie Nielen van Bamboo Giant geen sprake. ''Ze waren erg benieuwd hoe wij de bamboe hier kweken en transporteren.''



Toch was het spannend wat zij van zijn bedrijf vinden. ''Een paar jaar geleden heb ik voor de komst van deze panda's anderhalf voetbalveld volgezet met bamboe. Het duurt jaren voordat dat gebruiksklaar is. Als de dieren niet naar Rhenen waren gekomen, had ik toch een andere dierentuin moeten vinden voor mijn bamboe.''



Rond Pasen?

Het is nog onduidelijk wanneer Bamboo Giant uit Asten de bamboe mag leveren. Ouwehands verwacht de bijzondere dieren rond de paasdagen.