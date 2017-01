Michael van Gerwen wil darts op Olympische Spelen, Benito van de Pas en NOC*NSF niet enthousiast

TILBURG - Darts een olympische sport? Als het aan Michael van Gerwen ligt wel. De wereldkampioen ziet het wel zitten om ooit te strijden voor een gouden medaille. "Als golf olympisch is, dan zou darts ook olympisch moeten zijn", zegt Van Gerwen in Bild. Benito van de Pas is minder enthousiast, terwijl NOC*NSF er helemaal niet mee bezig is.

“Wij hebben er niet echt een mening over. Er zijn 208 takken van sport, waarvan er ongeveer 36 olympisch zijn en alle anderen het ook wel willen worden. Wij gaan niet over welke sporten wel of niet olympisch moeten zijn”, zegt Geert Slot, woordvoerder van NOC*NSF. “Ik heb ook geen idee of het kansrijk is. Het is wel goed dat de sport zelf de ambitie heeft.”



Slot wijst naar het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Die organisatie gaat over de sporten die olympisch zijn. "Ze moeten op een bepaalde manier met het IOC in gesprek raken."



'Nooit een Afrikaan zien darten'

Benito van de Pas wordt niet meteen warm van het olympische idee van Van Gerwen. "Ik weet het eigenlijk niet. Als je kijkt naar de Olympische Spelen en darts, zoveel landen doen er volgens mij niet mee", wijst de Tilburgse darter naar het huidige deelnemersveld. Dat alle landen dan deel kunnen nemen heeft een negatief effect volgens Van de Pas. "Het niveau gaat zwaar naar beneden als al die rare bananenrepublieken mee gaan doen. Serieus, ik heb nog nooit een Afrikaan zien darten."



Een Afrikaanse darter ziet hij overigens wel zitten. Op de lange termijn kan een diversiteit aan nationaliteiten namelijk wel bijdragen aan het niveau. "Als het overal doorbreekt wel, dat gaat echt nog jaren duren. Maar ik heb niet zoveel met de Olympische Spelen, voor mijn gevoel heeft een WK meer waarde."



Spectaculaire sport

Kijkend naar de wereldranglijst staan er vooral Engelsen, Schotten en Nederlanders in de top. Met één Zuid-Amerikaan en drie Australiërs komen slechts vier darters niet uit Europa. "Daarom is het wel een interessante gedachte van Van Gerwen", zegt Joost van Erp, dartverslaggever van Omroep Brabant. "Het kan goed zijn bijvoorbeeld een keer een Chinees of Argentijn te zien. En het zou leuk zijn als de sport wereldwijd meer uitstraling zou krijgen. Daarbij kan het helpen als het een olympische sport is."



Aan de hand van 33 criteria bekijkt het IOC of een sport olympisch kan zijn. "Ik weet ook niet of het gaat lukken. Maar volgens mij moet het spectaculair zijn en leuk om naar te kijken, dat is de reden dat BMX erbij gekomen is. Je kunt veel zeggen, maar niet dat darts saai is. Het is een spectaculaire sport." Momenteel zijn er nog twee overkoepelende bonden, waardoor een olympische status sowieso uitgesloten is.