Wagenbouwers van Carnavalsvereniging De Mouwers in Reusel helemaal in feeststemming

REUSEL - De kerstboom is nog maar net de deur uit, maar in de loods van carnavalsvereniging De Mouwers in Reusel klinkt al avond aan avond feestmuziek. De circa dertig wagenbouwers zijn al sinds eind oktober aan het bouwen.

Keiharde feestmuziek en het geluid van lasapparaten klinken in een loods aan de rand van Reusel. De jongens en meisjes van Carnavalsvereniging De Mouwers zijn druk in de weer om hun zestiende wagen te bouwen. "Het is een hechte vriendenclub, het met elkaar hier bezig zijn en de saamhorigheid, dat is gewoon mooi", zegt wagenbouwer Willem van Oirschot.





Enthousiast publiek

"Het publiek zien klappen en meedoen bij de optochten dat is het mooiste wat er is, dat geeft een kick", zegt van Oirschot. Zelf bouwt hij al zestien jaar mee. Dat het heel veel tijd in beslag neemt, dat maakt de wagenbouwers niet uit want het is hun grote hobby en passie.



De vriendenclub in Reusel heeft alle soorten mensen in de groep. Van lassers tot creatievelingen die met ideeën komen. Dit jaar wordt de wagen een soort veilinghuis, waar schilderijen worden geveild door een veilingmeester. De wagen rijdt mee in de optochten van Casteren, Reusel, Hapert en Bladel. Zo hebben de wagenbouwers eer van hun werk.



Storm

Vorig jaar kon de optocht in Hapert, vanwege de storm, niet doorgaan. Dat was een flinke tegenvaller. Maar het was voor het eerst in zestien jaar dat er niet gereden kon worden. Dit jaar hebben de wagenbouwers uit Reusel er alle vertrouwen in dat het weer geen roet in het eten gooit.