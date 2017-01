Opnamestops in ziekenhuizen Den Bosch en Uden om griepgolf

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Ziekenhuis Bernhoven in Uden zijn overgegaan tot opnamestops. Dit komt door de steeds groeiende intocht van patiënten met griepklachten, zo meldt het Brabants Dagblad.

De vaak wat oudere patiënten hebben griep die ook leidt tot longproblemen. Volgens woordvoerders van de ziekenhuizen reikt het probleem ook tot Utrecht en Rotterdam.



Personeelstekort

Het is in Den Bosch inmiddels zo ver dat veel personeelsleden last hebben van griep.