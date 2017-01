Team Tuktuk040 bromt 3000 kilometer lang over de Indiase kust

EINDHOVEN - Team TukTuk040 raast in drie Tuktuks, van die Indaise taxibrommers met drie wielen, over de hele Westkust van India. Bart, Guus, Stijn, Paul, Sam, Pepijn en Emil zijn zo gek om deze reis van 3000 kilometer binnen veertien dagen voor het goede doel uit te rijden.

De zeven jongens uit Eindhoven reizen van Cochin naar Jaisalmer en zijn ondertussen over de helft van hun lange, hobbelige reis. Het gaat niet zonder slag of stoot, de primitieve voertuigen waar ze in rondtouren, zijn niet altijd even betrouwbaar. De tuktuks hebben maar 7pk en bestaan uit onderdelen die bijna nergens te krijgen zijn. De kleine driewielers houden er vaak genoeg mee op, maar dankzij teammonteur Paul karren ze nog steeds door.



Goede doelen

De Eindhovenaren doen dit niet alleen. Ze racen tegen zeventig andere teams van over de hele wereld, met hetzelfde doel: het einde halen, avontuur beleven en uiteraard geld binnenhalen voor het goede doel. Tuktuk040 steunt de doele Cool Earth en Free A Girl en doneren kan via hun site.