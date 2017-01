Vandaag in Brabant: VVD jaagt op criminaliteit in Brabant en storm en sneeuw op komst

EINDHOVEN - Goedemorgen. De VVD maakt een vuist tegen de criminaliteit in Brabant. En het wordt me een dagje wel vandaag, met storm, regen en later sneeuw.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





De VVD presenteert vandaag een plan om de criminaliteit in Brabant aan te pakken. Louche bedrijven moeten gemakkelijker gecontroleerd kunnen worden en voor burgemeesters moet het eenvoudiger zijn om dit soort plekken te sluiten.

Henk Krol krijgt vandaag de Michiel de Ruyterprijs, voor mensen die maatschappelijk relevant werk doen.

De winter keert terug. Vanavond valt er (natte) sneeuw en dit zou zomaar eens een flink pak kunnen worden.

De gemeente Tilburg is weer flink aan het controleren of inwoners hun afval wel goed scheiden. In een buurt in de wijk de Reeshof kreeg zowat iedereen een gele waarschuwingskaart op de kliko geplakt.

In Den Bosch en Uden is de griepgolf zo groot, dat twee ziekenhuizen een opnamestop hebben ingevoerd. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn ook veel personeelsleden ziek.

Darts een olympische sport? Als het aan Michael van Gerwen ligt wel. De wereldkampioen ziet het wel zitten om ooit te strijden voor een gouden medaille.