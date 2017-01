Forse sneeuwval blijft uit in Brabant, maar hou je vast, die winter komt eraan

EINDHOVEN - Het wordt wit, de komende dagen, maar hoeveel sneeuw er valt en blijft liggen en vooral waar, dat is de grote vraag. Het zijn even interessante als wispelturige tijden voor de meteorologen, maar ook voor bijvoorbeeld het verkeer.

Weggebruikers kunnen de komende dagen in ieder geval hun borst natmaken want het wordt niet alleen koud(er). Een stormachtige wind, regen, natte sneeuw, hagel en droge sneeuw gaan voorlopig het weerbeeld bepalen.



Nog even droog

Wil je nog even zonder gevaar voor eigen lijf en leven gaan wandelen, de hond uitlaten of gaan winkelen: doe dat dan donderdagochtend. In alle vroegte kun je met een beetje geluk de maan zien en later op de morgen een enkele keer de zon. Het is weliswaar bewolkt, maar het is ook nog droog, met de nadruk op nog.



Gaandeweg de dag gaat het harder waaien en ontwikkelen zich buien waarbij je je hart kunt vasthouden. Pas ’s avonds laat gaan die ook met regen en natte sneeuw gepaard, met name in het midden en oosten van de provincie. Mogelijk blijft er, omdat de temperatuur gaat dalen tot rond het vriespunt, wat sneeuw liggen. Maximaal een paar centimeter, maar voor de weerdeskundigen is het lastig te bepalen waar precies. Voor het verkeer wordt het dus oppassen.



'Winterse neerslag valt mee'

Dan vrijdag: dat zou een witte vrijdag worden. Pech voor de sneeuwliefhebbers: de winterse neerslag gaat meevallen. Wel moet rekening worden gehouden met regen en vlagen hagel. “De kans op een winters tapijt is klein”, aldus Ton van der Spek van weerpunt.nl . Hij spreekt van kleine venijnige storinkjes.



‘Erger’ en echt winter wordt het pas vanaf zondag. Dan gaat de wind draaien naar oost tot noordoost en gaat de vorst echt invallen.