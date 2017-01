Omroep Brabant presenteert nieuwe muziek: Art Felixx

EINDHOVEN - Er zijn zo veel goede muzikanten in Noord-Brabant en zie dan maar eens een plekje te bemachtigen op de radio. De vrolijke popmuziek van Art Felixx ligt in ieder geval lekker in het gehoor en verdient daarom een eigen invulling voor het wekelijkse muziekprogramma.

Art Felixx is het muzikaal alter ego van Arthur Wils. Arthur wordt door sommigen qua stem vergeleken met de zanger van Maroon 5. Arthur begon van kleins af aan al met het maken van muziek, studeerde even geschiedenis maar koos na twee jaar toch voor de Rockacademie in Tilburg. Het papiertje is binnen en met zijn band hoopt Arthur veel te gaan spelen.





Inspiratiebronnen

Inspiratiebronnen zijn de eerder genoemde Maroon 5, maar ook OneRepublic, Coldplay en John Mayer om er maar een paar te noemen. 17 februari is de EP release party in de Extase in Tilburg.





Je hoort vannacht vanaf 0.00 uur al een voorproefje. Ook gaat Arthur live spelen, zonder band, zichzelf begeleidend op gitaar. De nieuwste single High on love is al meer dan 50.000 keer gestreamd op Spotify.