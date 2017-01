Automobilist vliegt uit de bocht en belandt in sloot Halsteren

HALSTEREN - Een automobilist is donderdagochtend gewond geraakt toen hij met zijn auto in een sloot terechtkwam aan de Noorder Kreekweg in Halsteren. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk in het buitengebied gebeurde rond tien voor zeven. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur.



Sloot

Hij kwam net voor een bocht met de wielen van de auto in de berm terecht. De automobilist probeerde toch nog de weg op te sturen, maar kwam in de sloot tot stilstand.



Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgetakeld.