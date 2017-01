Automobiliste botst op twee herten in Waalwijk, één dier dood

WAALWIJK - Een automobiliste is donderdagochtend in Waalwijk op twee herten gebotst. De vrouw reed over de Blaasbalgweg toen de dieren plotseling de weg overstaken.

De automobiliste kon de herten niet meer ontwijken. Een van de herten klapte door de zijkant van het raam heen en overleed ter plekke. Het andere dier ging er na de aanrijding vandoor.



Geschrokken

De vrouw en kinderen die in de auto zaten, zijn enorm geschrokken door de botsing.