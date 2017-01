Uitbater café Spits in Waalwijk bedreigd met vuurwapen bij overval

WAALWIJK - De twee gewapende en gemaskerde mannen die woensdagavond café Spits in Waalwijk hebben overvallen, gebruikten daarbij een vuurwapen. Ze bedreigden de uitbater van het café aan de Grotestraat met het wapen. Niemand raakte gewond bij de overval.

Hij moest geld uit de gokkasten halen. Toen de mannen het café binnenvielen was hij in de keuken. Hij liep het café weer in en werd ineens geconfronteerd met de gemaskerde mannen. Er waren op dat moment geen klanten in het café.



Gevlucht

Nadat hij geld uit de gokkasten had gehaald, moest hij weer terug de keuken in. Daar heeft hij gewacht tot de mannen weg waren. Toen hij zijn vrouw hoorde durfde hij het café weer binnen te gaan. De daders zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.



De een was ongeveer 1.75 meter lang en de ander tien centimeter langer. Beiden hebben ze een normaal postuur. Ze spraken goed Nederlands. Verder is de beschrijving van de daders summier, omdat ze helemaal in het zwart gekleed waren en hun bezicht hadden bedekt met een sjaal.