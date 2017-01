Dakar: Kan Gerard de Rooy de leiding weer overnemen? [LIVEBLOG]

CHILECITO - Geen noodweer meer en dus kan er donderdag 'gewoon' weer geracet worden in Argentiniƫ. Etappe 10 gaat van Chilecito naar San Juan. Kan Gerard de Rooy de leiding in het klassement bij de trucks weer terugpakken? Volg de etappe via onze liveblog.

De liveblog kun je ook bekijken in een groot scherm Dit is de laatste lange etappe van deze Dakar Rally. Vooral in het tweede deel gaat de snelheid omhoog. Fouten maken betekent veel tijdverlies.Na de chaos van de afgelopen dagen, wordt deze donderdag als het goed is weer een 'normale' Dakar-dag. De problemen begonnen dinsdag. Door overstromingen kon de Dakar-karavaan toen niet over de normale weg naar het bivak in Salta rijden. Vooral de zware voertuigen moesten flink omrijden en niet iedereen kon op tijd bij het bivak komen. De etappe van woensdag werd daarom afgelast