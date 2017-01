Stuw uitverkocht, maar Graafs biertje is er over een maandje weer

GRAVE - Bierbrouwer Ed Linnenbank uit Grave en zijn vrouw Hanneke hebben wat op hun hals gehaald. De verkoop van hun nieuwe biertje De Stuw loopt storm. Sterker, binnen anderhalve dag was er nauwelijks meer een flesje te koop.

Goed nieuws voor de liefhebbers: De Stuw is geen eendagsvlieg, want én in Grave én in Wijchen wordt de komende weken aan een extra productie gewerkt.



Vervelende aanleiding

Het bitterzoete biertje heeft wel een vervelende aanleiding: De Stuw is bedacht na het scheepsongeluk van eind vorig jaar in Grave. Een schip ramde toen de stuw wat tot een miljoenenschade voor diverse bedrijven en particulieren leidde.



Linnenbank wil best toegeven dat hij heeft getwijfeld om De Stuw op de markt te brengen. “Maar ik ben een Graafse brouwer. Al mijn bieren hebben een Graafs thema en Graafse namen. Dus het was wel logisch dat dit biertje er moest komen”, aldus Linnenbank eerder deze week.



Even geduld aub

Vanaf de lancering van De Stuw rinkelt bij hem de telefoon onophoudelijk en bij de plaatselijke Mitra-slijterij was het biertje eveneens ongekend populair. Hanneke Linnenbank: “Dit hadden we niet verwacht, we hebben ook alleen maar positieve reacties gekregen.”



Bierdrinkers die het ook graag willen kopen, moeten nog even geduld hebben. Linnenbank is zelf, in zijn eigen brouwerij, met een nieuwe productie bezig en samen met brouwerij Wijchense Schone wordt gewerkt aan een extra aanbod. Was in eerste instantie sprake van een ‘beperkte oplage’ van 45 liter, binnen een maand komt er maar liefst zeshonderd liter van het ‘rampbiertje’ op de markt.