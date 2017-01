Grote verschillen op Brabantse huizenmarkt, Brainportregio doet het goed

EINDHOVEN - Er zijn grote verschillen op de Brabantse huizenmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de NVM over het laatste kwartaal van 2016. In Eindhoven en de omliggende gemeenten stijgt de gemiddelde prijs met zo’n 10 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015.

Ook Waalwijk en Drunen vallen op, met een gemiddelde stijging van 9,5 procent in prijs. In het westen van Brabant blijft de stijging juist wat achter, en blijft deze hangen tussen de 1,7 en 2,5 procent prijsstijging. In de kleinere gemeenten in de noordoosthoek van Brabant daalt de prijs juist met 1,9 procent.



In die noordoosthoek (Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, Sint Anthonis) reageren makelaars verschillend. Lydya Becks van Becks Makelaardij in Ravenstein herkent het beeld van de prijsdaling. “Je merkt dat de regio hier achterblijft. Het aanbod is hier nog steeds groter dan de vraag. Mensen willen nog wel graag op een idyllisch boerderijtje wonen, maar dan wel op tien minuten fietsen van het station of de stad. Staat de boerderij een dorpje verder, dan is 'ie niet meer gewild.”Maar niet iedereen herkent zich in de prijsdaling. Sommige makelaars zien een totaal ander beel, zoals Woonmakelaars in Grave.“Wij hebben een tropenjaar acht de rug en de verkoopprijzen komen steeds dichter bij de vraagprijzen. Dus er zit zeker een stijgende lijn in.” Adri Welten van Peelgraaf Makelaardij in Zeeland ziet het als onderdeel van een grotere beweging: ”Het is een golfbeweging die langzaam doordringt naar het buitengebied. Zie het als een steen die je in het water gooit. In de stad schieten de prijzen omhoog. En de ringen van het water komen langzaam onze kant op.”De meeste huizen wisselden van eigenaar in de grote steden. In Eindhoven werden 1199 huizen verkocht. Breda en omstreken (1084 transacties) en Den Bosch en omstreken (1003 transacties) volgen na de lichtstad. Tilburg en Oirschot komen daarna pas, met 842 verkochte huizen. Belangrijk om te vermelden is dat het gaat om NVM-regio's, die door de makelaarsvereniging zo zijn bepaald.Wordt er gekeken naar de ontwikkeling in het aantal verkochte huizen is te zien dat de regio Oss relatief gezien voorop loopt. Daar werden 33,9 procent meer huizen verkocht in het derde kwartaal van 2016 dan in het derde kwartaal van 2015. Den Bosch e.o (31,5% meer verkocht) en Zuidoost-Brabant (31% meer verkocht) volgen daarna.In het westen van de provincie lijkt dat stukken minder. In Breda e.o. Werden 17,9 procent meer huizen verkocht, in Bergen op Zoom e.o. 10,6 procent meer en in NVM-regio West-Brabant was de stijging 9,7 procent.