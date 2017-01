Tilburgse pijpbommenmaker nog zeker een maand langer vast

TILBURG - Een 25-jarige Tilburger die op oudejaarsdag werd gearresteerd omdat hij pijpbommen aan het maken was in het schuurtje bij zijn ouderlijk huis, zit nog zeker een maand in de cel.

De rechtbank in Breda heeft dat donderdag bepaald. Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachte een gevaarlijke bommenmaker is die bezig was met de voorbereidingen voor een misdrijf en had gevraagd om hem direct voor drie maanden op te sluiten.



Advocaat Jan Sneep legde donderdag uit dat de Tilburger met sterretjes en buizen bezig was om pijpbommen te maken. De verdachte heeft dat bij de rechter toegegeven maar ook gezegd dat het alleen was bedoeld voor een knallende jaarwisseling. “Het is uit de hand gelopen maar onschuldige huisvlijt waardoor hij nu lange tijd vastzit.”



Knutselwerk op Facebook

De politie kwam de zaak op het spoor omdat de verdachte een bericht over zijn knutselwerk op Facebook plaatste. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd erbij gehaald om de explosieven op te ruimen.



Het Openbaar Ministerie gelooft de verklaring van de verdachte niet maar wilde donderdag niet ingaan op nadere vragen. De politie gaat niet uit van terroristische motieven.