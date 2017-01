Dit zijn de populairste babynamen in Brabant

EINDHOVEN - Ook vorig jaar zijn er in Brabant weer veel families uitgebreid met neefjes, zonen of kleinzonen die de naam Daan, Luuk of Sem kregen. Dat zijn namelijk in onze provincie de populairste namen voor jongens. Deze drie namen stonden ook in 2015 in de top drie. Bij de meiden zijn Tess, Evi en Emma het vaakst gekozen.

Tess en Emma stonden in 2015 nog op plek twee en drie. Toen was Mila voor een meisje het populairst in Brabant. Die naam komt nu niet eens meer voor in de top tien.



Bij de jongens werd in 2016 het vaakst voor Daan gekozen. Die naam stond twee jaar geleden nog op de derde plek, en was Luuk de populairste roepnaam voor een jongen.



Opvallende namen

Zoals elk jaar zijn er ook weer veel opvallende namen. Zo zijn er meisjes die vanaf nu naar de naam, Zwaantje, Yeuk, Cjee-eenthaly, Comfort, Engeltje, Foof of Willempje luisteren. Ook is drie keer de naam Kees voor een meisje gekozen.



Bij de jongens is sinds vorig jaar een Tromp bij, misschien wel geïnspireerd op de aankomend president van de Verenigde Staten Donald Trump. Verder telt Nederland nu een Zlatan, Wuttiphat, Sjonny, Sjimmie, Sint, Rebel, Wijtze-Oebele, Chukwuemeka.



Populairste jongensnamen in Brabant



Daan

Luuk

Sem

Finn

Bram

Max

Lucas

Mees

Milan

Noah