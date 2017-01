Openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal leeggeroofd en vernield

ROOSENDAAL - Vandalen hebben flink huisgehouden in en om openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal. Er is een groot gat in de muur geslagen. Ook een siervenster is vernield. Daarnaast zijn er ook spullen uit het sprookjeshuisje weggehaald. Dat schrijven de vrijwilligers van het theater donderdag in een bericht op Facebook. Ze spreken van 'bruut geweld'.

Het zou niet de eerste keer zijn dat het openluchttheater slachtoffer is van vandalen. De bewakingscamera's die er sinds de vorige vernielingen hingen zijn op een lompe manier naar beneden gehaald en gestolen. Wel zijn de beelden bewaard gebleven. Of er iets bruikbaars op staat, is niet duidelijk. De beheerder heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.