Johan Verschuuren voorspelt weer met boerenverstand: komende tijd veel sneeuw en een witte Pasen!

AARLE-RIXTEL - Het gaat waarschijnlijk sneeuwen donderdagavond, maar hoeveel? En is daarmee de winter eindelijk echt begonnen? Wie weet dat beter dan de Omroep Brabant-weerman van weleer: Johan Verschuuren.

“Het wordt koud”, zegt Johan, zonder dat daar een computer aan te pas gekomen is. Alles dat hij nodig heeft is zijn boerenverstand. “Ik sta ’s ochtends om vijf uur op om naar de vogels te luisteren. Als de vogels hard roepen, neem dan maar een regenjas mee, want dan wordt het nat.”



Weerspreuk

Johan vervolgt: “Zijn er januari mollen, dan laat de winter met zich sollen”, waarmee hij bedoelt dat het weer ontzettend wisselvallig wordt. Van vriezen naar dooien en weer terug.



En nog maar een spreuk: “Als de louwmaand mistig is, dan wordt de lentemaand heel fris.”Als het aan Johan ligt, kunnen we de komende tijd een hoop sneeuw verwachten. “We hebben een groene kerst gehad maar ga er maar vanuit dat we een witte Pasen krijgen.”Vertrouw je niet op het boerenverstand van Johan, dan hebben we altijd nog de actuele weerinformatie