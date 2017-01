Pornofilm in Tilburgse kerk leidt tot aangifte: 'Ons godshuis is ontheiligd'

DEN BOSCH - De Sint Jozefkerk in Tilburg gaat op advies van het bisdom aangifte doen na de opnames van een pornofilm in hun parochiekerk. Dat heeft een woordvoerder van het bisdom bekendgemaakt. Volgens het bisdom is de katholieke geloofsgemeenschap beledigd.

Voor het pornokanaal van Kim Holland werden enkele weken geleden stiekem filmopnames gemaakt waarbij een koppel seks had in de biechtstoel. Holland heeft inmiddels excuses aangeboden, maar volgens het Bisdom is er een grens overschreden. De makers zijn niet respectvol omgegaan met een godshuis. Een vertegenwoordiger van het kerkbestuur zal aangifte gaan doen bij de politie en het Openbaar Ministerie zal dan moeten bepalen welke strafbare feiten er zijn gepleegd.



Kerkgebouw ontheiligd

Behalve een juridisch traject is er ook nog een religieus traject dat wordt bewandeld. Door de filmopnames is het kerkgebouw ontheiligd. Om die reden zal pastoor Van Noorwegen komende zondag tijdens de kerkdienst een boete-act uitvoeren. Hiervoor zal hij de Heuvelse kerk en de gelovigen met wijwateren besprenkelen . Daarmee wordt het Godshuis dan weer in ere hersteld.