Dochter die voor moeder schoonmaakt heeft recht op geld: Etten-Leur verliest beroep over mantelzorg

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur heeft ten onrechte het persoonsgebonden budget (pgb) van een vrouw geweigerd. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep in een zaak die mogelijk grote gevolgen heeft voor de toekomst van de mantelzorg.

De gemeente had de geldstroom richting de vrouw stopgezet, omdat haar dochter de huishoudelijke hulp verrichtte en dat is mantelzorg, zo vindt de gemeente. Maar de Centrale Raad van Beroep zegt dat mantelzorg niet af te dwingen is en dat de gemeente de dochter dus niet kan verplichten om het werk gratis te doen.



Dochter wil alleen betaald werken

"De gemeente moet vooraf onderzoeken of personen wel bereid zijn om onbetaald ondersteuning te bieden", zo zegt de Centrale Raad van Beroep. Aangezien de dochter het werk alleen betaald wil doen, is er geen sprake van vrijwillige mantelzorg, maar van een overeenkomst.



Voor de gemeente is er nu geen hoger beroep meer mogelijk. De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De gemeente zal het persoonsgebonden budget dus weer moeten gaan betalen aan de vrouw.