Twee Roemenen opgepakt bij Hazeldonk na wilde achtervolging door agent in burger

BREDA - Twee mannen (23 en 26 jaar) uit Roemenië zijn woensdag bij Hazeldonk, net over de grens in België, aangehouden. Dat gebeurde na een wilde achtervolging door een agent in burger, waarbij op de vluchtstrook bijna een ernstig ongeluk plaatsvond.

De agent was vanuit zijn werk in Breda op weg naar huis toen bij het opdraaien van de A27 een man vanaf de vluchtstrook voor zijn auto sprong. Een methode waarvan Oost-Europese bendes gebruikmaken om geld in ‘noodgevallen’ automobilisten om geld te vragen.



De agent stopte een stuk verderop op de vluchtstrook en waarschuwde zijn collega’s. Een van de Roemenen herhaalde ondertussen enkele keren zijn actie om bestuurders tot stoppen te dwingen.



Hoge snelheid

Na enige tijd gingen beide Roemenen er in hun auto vandoor via de A27 naar de A58. De achtervolging ging onder meer met hoge snelheid over de vluchtstrook langs een file. Toen de agent naast de Roemenen reed liet hij zijn politielegitimatie zien. De bestuurder probeerde vervolgens met een stuurbeweging de agent bewust aan te rijden. Die kon door hard te remmen een botsing maar net vermijden.



In de omgeving van de grens kregen de Roemenen autopech en kwamen net over de grens in België tot stilstand. Belgische en Nederlandse agenten hielden beide mannen aan. Het duo wordt ook in België gezocht voor enkele zaken. De politie zoekt getuigen van de achtervolging.