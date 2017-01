Wat als je acute diarree krijgt in een Dakar-truck? 'Gelukkig hadden we een geurtje bij'

CHILECITO - Het zal je maar gebeuren. Midden in een Dakar-etappe begint je buik te rommelen en merk je dat je heel nodig naar de wc moet. Het overkwam Marcel Snijders, de navigator van trucker Frank Tilburgs.

"Hij kreeg opeens last van acute diarree", vertelt Tilburgs. "Hij zei: ik moet..." En Snijders moest zelfs zo erg, dat hij het niet meer kon ophouden. "Het is al gebeurd. Rijden maar.



Frisse lucht...

Erg fris ruikt het natuurlijk niet als iemand per ongeluk z'n behoefte doet in de cabine. "Gelukkig hadden we wel een geurtje bij", zegt Tilburgs. "Maar ja, kan gebeuren."



Het ongelukje gebeurde tijdens de etappe van dinsdag. Inmiddels is er weinig meer te ruiken in de truck van Tilburgs. “We hebben alles netjes zuiver gemaakt en uitgespoeld. Niks aan de hand.”



