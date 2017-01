Van der Valk in Gilze zet betonblokken in tegen overlast Oost-Europese chauffeurs

GILZE - Wegrestaurant Van der Valk langs de A58 bij Gilze is de overlast van vooral Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs op haar parkeerplaatsen meer dan zat. "Ze koken bij hun dieseltank, drinken overmatig alcohol, poepen en plassen overal en laten een enorme afvalberg achter", aldus manager Jan van Poppel. Het restaurant heeft daarom betonblokken op de parkeerplaatsen geplaatst, zodat er minder vrachtwagens kunnen staan en er meer plaats is voor personenauto's van klanten.

Volgens Van Poppel is de vrachtwagenchauffeur al 35 jaar een gewaardeerde gast bij Van der Valk. "Maar de laatste vijf jaar komen er vooral Oost-Europeanen die zich misdragen. Ze zadelen ons op met enorme kosten, maar geven geen euro uit in ons restaurant."



Kampeerplaats

Bovendien zouden gasten van het wegrestaurant zich onveilig voelen door de aanwezigheid van de chauffeurs op de verzorgingsplaatsen Molenheide en Raakeind. Van Poppel: "Ze zijn onze verzorgingsplaatsen gaan misbruiken als een kampeerplaats in plaats van een parkeerplaats."



Van der Valk is vorig jaar in gesprek geweest met Rijkswaterstaat, de politie en de gemeente. Tot een oplossing is het volgens de restaurantmanager niet gekomen. "Daarom hebben wij zelf actie ondernomen."



Helft minder vrachtwagens

In december zijn betonblokken op het terrein neergezet waardoor er ongeveer nog maar 35 vrachtwagens kunnen parkeren. Eerder was er plaats voor zeker zeventig trucks. "We vinden het vervelend voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur die wel klant bij ons is. Daar zoeken we nog een oplossing voor", aldus Van Poppel.