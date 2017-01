Deze Brabantse musicalsterren maken vanavond kans op een Musical Award

EINDHOVEN - Wie o wie gaat er donderdagavond met een felbegeerde Musical Award vandoor. Met Freek Bartels, Mike Weerts, Alex Klaasen en Marjolein Teepen heeft Brabant vier kanshebbers op een beeldje. "Alex Klaasen en Freek Bartels maken de meeste kans om te winnen", denkt onze eigen musicaldeskundige én Omroep Brabantverslaggever Tom van den Oetelaar. De uitreiking is donderdagavond vanaf half tien te zien op NPO 1.

Alex Klaasen uit Oirschot

Mannelijke hoofdrol grote musical



Alex is speelt de reus in de musical De Gelaarsde Poes. "Dat is een beetje een vreemde eend in bijt. Die musical komt niet van de 'normale' grote producenten zoals Albert Verlinde, maar van het Rotterdamse Ro Theater", zegt Tom. Bij het grote publiek is de musical dan ook niet zo bekend. "Toch leuk dat de jury daar niet naar kijkt, maar wel naar hoe Alex die rol speelt."Hij neemt het onder meer op tegen Danny de Munk in Ciske de Rat. "Danny ís natuurlijk Ciske, dus dat wordt lastig! Maar Alex heeft laten zien dat hij kan excelleren in zijn rol dus hij maakt zeker een kans, hoor!", vindt Tom.Mike speelt de rol van Paul Glaser in Dansen met de Vijand . "Het is het levensverhaal van een vrijgevochten, joodse vrouw, Roosje die haar dansschool tijdens de Tweede Wereldoorlog overeind probeert te houden. Uiteindelijk komt ze via Kamp Vught terecht in Auschwitz en leert ze daar de SS'ers dansen", legt Tom uit. Paul Glaser is de neef van Roosje en via zijn tante probeert hij achter zijn joodse familiegeschiedenis te komen."Mike gaat het lastig krijgen om deze award te winnen", denkt Tom. Dat heeft vooral te maken met de zware concurrentie van Paul Groot in Robert Long. Dat was echt een heel succesvolle musical met veel goede kritieken. Ik denk dat hij dus het onderspit gaat delven.""Freek pakt echt die rol als Gaston in Beauty and the Beast. Hij zet die rol van arrogante eikel goed neer en we zien echt een heel ander kant van Freek", zegt Tom.Als het aan hem ligt dan wint Freek de Musical Award in zijn categorie. "Zijn timing was goed, hij is scherp en doet het met humor. Dus ja, zijn uitvoering is echt heel goed." Hij neemt het op tegen Dick van den Toorn (De Gelaarsde Poes) en Steve Beirnaert (The Lion King).Marjolein is een serieuze kandidaat om deze award in de wacht te slepen. "Een van haar concurrentes is Eva van der Gucht. Zij speelde in de musical Sky en die is geflopt. Dus het lijkt me niet dat die kansmaakt", vindt Tom. "De andere concurrente is wat steviger. Ellen Evers speelt de moeder in Ciske de Rat en ook die maakt zeker kans.""Marjolein is ooit begonnen bij theatergezelschap OpusOne, is daar een tijdje weggeweest en is daar nu weer terug in de musical Sweeney Todd. Als ze dus vanavond die prijs pakt, dan zou dat extra leuk zijn om de prijs te winnen bij het gezelschap waar ze begonnen is", legt Tom uit.De Musical Awards worden uitgereikt in het Beatrix Theater in Utrecht. Die uitreiking is live te zien op NPO 1 vanaf 21.30 uur.