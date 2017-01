Met 'peper in de reet' gaat PSV in de achtervolging op Feyenoord en Ajax

EINDHOVEN - Op het moment dat keeper Jeroen Zoet uitlegt dat hij zaterdagavond peper in zijn schoenen strooit om warme voeten te houden, passeert Bart Ramselaar met de mededeling dat de ploeg 'met peper in de reet' aan de tweede seizoenshelft begint. PSV beseft dat er de komende maanden alles uit de kast gehaald moet worden om het seizoen toch nog succesvol te maken.

Jeroen Zoet: "Wij willen er alles aan doen om kampioen te worden en hebben daar nog steeds het vertrouwen in. We hebben daar de selectie en de kwaliteiten voor en dat moet er de tweede seizoenshelft uit komen. Wij kunnen geen puntverlies meer veroorloven."





'Zonder titel hebben we gefaald'

Want ondanks de achterstand op Feyenoord en Ajax neemt PSV nog steeds met maar één ding genoegen. De titel.



"We zijn de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden en hebben ook nu weer een selectie waarmee je kampioen moet worden. Als we dat niet behalen, denk ik dat we gefaald hebben."



De selectie lijkt met de komst van Marco van Ginkel een aanvallende impuls gekregen te hebben. Maar dat betekent ook weer extra concurrentie en spelers op de bank die voor zichzelf een plek op het veld logischer vinden. Daarin ziet de inmiddels tot routinier uitgegroeide keeper ook een rol voor zich weggelegd.



Grote selectie en maar elf plekken

"Natuurlijk is het de belangrijkste taak dat we met zijn allen het doel schoon en weten te scoren. Daarnaast moet je bewaken dat we een grote selectie hebben en dat er maar elf plekken zijn en dat iedereen dezelfde kant op blijft kijken. Dat is ook belangrijk in zo'n fase."



Na Spanje nu de vrieskou

Zaterdagavond hervat PSV in eigen stadion de competitie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Minder dan een week na het milde klimaat van Zuid-Spanje, -waar PSV op trainingskamp was-, wacht nu de vrieskou en een wedstrijd waarin Zoet het waarschijnlijk niet al te druk zal krijgen. Toch kijkt de goalie er naar uit.



"We beginnen weer en ik hou ervan om wedstrijden te spelen. We hebben een goeie week gehad in Spanje met mooi weer en dan is het hier wat minder. Maar dat moet niks uitmaken. Gelukkig is het een thuiswedstrijd op een goed veld en een vol stadion."