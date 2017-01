2016 gaf zanger Henk Bernard nieuwe single, 2017 een jubileum en een vakantie met fans

SON - 2016 was een goed jaar voor zanger Henk Bernard uit Berlicum en 2017 beloofd net zo'n goed jaar te worden. "Mijn nieuwe singel 'Ik vraag je met pijn in m'n hart' is goed ontvangen, de hele zaal gaat op en neer tijdens een optreden."

Bernard is vooral blij met het feit dat ook de mensen die geen fan zijn van hem, goed reageren op zijn singel. "Dat merk ik tijdens optredens", vertelt hij. "Het liedje begint rustig maar als er tempo in komt gaat de hele zaal los. Ik denk ook dat de singel het goed gaat doen tijdens carnaval."



De zanger hoorde het liedje voor het eerst in Limburg. "Dat was na een optreden en het was in het Limburgs", vertelt hij. "Iedereen deed mee en stond op de tafels en stoelen. Ik dacht dit moet ik uitbrengen."De zanger uit Berlicum kende het liedje niet maar het bleek van zanger Wouter Bronkhorst te zijn. Bernard paste het liedje een beetje aan en maakte het zich meer eigen.Henk Bernard zit dit jaar 10 jaar in het vak. Om dat te vieren, staan er leuke dingen op het programma van de zanger. Deze zomer gaat hij met zijn fans op vakantie naar de Spaanse badplaats Salou.De fans zijn enthousiast over de vakantie. "Het was heel snel uitverkocht. We hebben nu 110 aanmeldingen en ze blijven binnen komen", vertelt de zanger. Daarom is Bernard nog aan het kijken om extra hotelkamers te regelen.Verder hoopt de zanger in 2017 weer een nieuw album uit te brengen. Misschien gaat hij dit wel doen in combinatie met een jubileumconcert.