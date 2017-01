Vijftigste editie van Brabants Kampioenschap Tonpraten barst vrijdagavond los

SON - Vrijdagavond barst de strijd in Valkenswaard weer los. De beste tonproaters uit onze provincie strijden om de winst van het Brabants Kampioenschap Tonpraten. Hebben de finalisten al last van zenuwen?

Dit jaar is het de vijftigste editie van het Brabants kampioenschap Tonpraten.



Finalisten

Dit jaar staan Wichard de Benis uit Best, Arian Compen uit Soerendonk, Jo Deckers uit Veghel, Hans Eijkemans uit Rosmalen, Rien van Genugten uit Sint-Oedenrode, Hans Keeris uit Knegsel, Boy Jansen uit Budel en winnaar van vorig jaar Berry Knapen uit Heeze in de finale.

https://twitter.com/Daisy_schalkens/status/819824284088549376