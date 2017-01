Opnamestop Jeroen Bosch ziekenhuis opgeheven

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft de opnamestop donderdagmiddag opgeheven. De opnamestop was woensdag ingevoerd vanwege een groeiend aantal grieppatiënten. De maatregel heeft voorlopig gewerkt, maar het probleem is nog niet volledig opgelost.

Saskia Byvank, woorvoerster van het Jeroen Bosch ziekenhuis benadrukt dat de opnamestop zo weer ingevoerd kan worden. “Iedere dag evalueren we de stand van zaken. Het blijft krap en druk.”



Ook Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft een opnamestop ingevoerd, maar in Uden zijn ze nog niet van de drukte af.