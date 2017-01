Schaatskoorts in Brabant, ijsbanen volgende week open

BREDA WERKENDAM - Besturen en vrijwilligers van de tientallen Brabantse ijsverenigingen zijn volop voorbereidingen aan het treffen om binnenkort de ijsbanen weer te kunnen openen. Aanleiding voor de wat premature ijskoorts is de weersverwachting die veel onrust veroorzaakt onder de vele schaatsliefhebbers. Voor het eerst in vier jaar wordt er een zeer serieuze vorstperiode voorspeld. Tijd dus om weer lid te worden van een schaatsclub.

De telefoon bij misschien wel de grootse ijsclub van Brabant, IJsvermaak in Breda, staat momenteel niet stil. Bij de ruim zevenduizend leden tellende club stromen de aanmeldingen van nieuwe leden binnen. "Ik kreeg vanmorgen nog bericht van de ledenadministratie en het loopt storm met de inschrijvingen", vertelt verenigingsman Hans Maas. "Als dit zo doorgaat dan gaan we richting de achtduizend leden."



In Werkendam bij ijsclub Olympia hetzelfde beeld. "Ook hier krijgen we plotseling veel nieuwe leden, maar als je nu pas lid wordt dan betaal je wel dubbel. De penningmeester is bij ons de lachende derde."





Vorst betekent schaatsen

In Werkendam heeft Koning Winter niet zo gek veel tijd nodig om de baan begaanbaar te maken. "Als het twee dagen goed vriest dan kunnen we hier al open", zegt Arie Schadelee. "In deze regio zijn wij altijd de eerste, we gaan ervoor." In Breda hebben ze wat meer dagen vorst nodig. De ijsbaan is daar gigantisch en is eigenlijk een complex van ijsbanen. Alleen al om de banen onder water te zetten zijn ze daar drie dagen bezig. In totaal wordt er dan vijftien miljoen liter water de ijsbaan ingepompt."



Laatste vorstperiode vier jaar geleden

Hans Maas is bij IJsvermaak ook de man van de archieven en ijskoude historie. "Toeval bestaat bijna niet", zegt hij. Deze week is het precies vier jaar geleden dat we een laatste echte vorstperiode hebben gehad. Die duurde toen tien dagen."



Meer dan normaal en sommigen zelfs elk uur worden de weerstations en de bijbehorende grafieken bekeken en geconsulteerd. De conclusie: het zou weleens kunnen gaan gebeuren.