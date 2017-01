Transfer Luciano Narsingh naar Swansea City zo goed als rond

EINDHOVEN - De transfer van Luciano Narsingh van PSV naar Swansea City is slechts een kwestie van tijd. De aanvaller heeft donderdag de medische keuring goed doorstaan.

"Het is wachten op het afronden van het papierwerk", zei Swansea-trainer Paul Clement donderdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Arsenal. "Hij staat op het punt hier te tekenen."



De oefenmeester werd begin januari aangesteld als nieuwe trainer van Swansea City. Die club was voor zijn komst al bezig met het aantrekken van Narsingh. Hij ziet de komst van de vleugelspeler ook zitten, weet South Wales Evening Post te melden. "Hij heeft snelheid, scoort doelpunten en heeft ervaring op een hoger niveau."