'Hopelijk haal ik het einde van de rechtszaak', ernstig zieke medewerker Bakkersland blijft strijden

DEN BOSCH - Hij blijft volhouden, heeft zich vastgebeten en wil voorlopig niet meer loslaten: Ruud Swanen uit Rijen. Sinds een aantal jaar weet hij dat hij asbestkanker heeft. Volgens hem door zijn werk bij Bakkersland waar hij bijna vijfentwintig jaar in dienst was. Donderdag diende de zoveelste zaak hierover, deze keer voor het gerechtshof in Den Bosch.

Strijdbaar kijkt hij voor zich uit bij het hof in Den Bosch. Hij lijkt haast te leven voor deze zaak. Maar de zaak kost hem ook veel energie. ''Ik moet straks echt weer even rusten'', vertelt hij.



'Knellende zenuwpijn'

De vreselijke ziekte is nauwelijks van zijn lichaam af te lezen, toch is hij ernstig ziek. Ruud mist namelijk door asbestkanker zijn rechterlong, eenderde van zijn middenrif en een halve rib. ''Als ik sta, heb ik veel last van zenuwen die knellen. Daarom zit ik ook zo'n zes uur per dag in mijn stoel. Meer kan ik niet meer.''



De jarenlange blootstelling aan asbest - volgens Ruud afkomstig uit de ovens van de fabriek van Bakkersland in Breda - is de grote boosdoener. Donderdag in de rechtszaak was de vraag: Is Bakkersland aansprakelijk? Het broodbedrijf heeft na een tussenvonnis 65.000 euro betaald, maar daarmee erkent het bedrijf de aansprakelijkheid niet.



Het gerechtshof stelde donderdag voor tot een schikking te komen. Maar Bakkersland en Ruud kwamen niet tot een oplossing. ''Het verschil is zo groot als zwart-wit. Dit slaat nergens op. Ze willen me afschepen met een bonusje.''



'Hoelang heb ik nog?'

Inmiddels duurt het proces tegen zijn voormalige baas al jaren. Donderdag werd de zaak weer opgeschort tot eind februari. Waarschijnlijk gaat het nog jaren duren voordat er een uitspraak is.



Maar van opgeven wil de voormalige ovenist voorlopig niet weten. ''Ik heb ook een gezinnetje om voor te zorgen. Hopelijk haal ik wel het einde van de rechtszaak. Ze proberen de boel te rekken. Ik ben een tikkende tijdbom. Ik weet niet hoelang ik nog heb.''



Bakkersland wilde donderdag niet reageren. Het bedrijf is in het verleden vaker in opspraak geraakt vanwege vrijgekomen asbest in hun ovens. Het bedrijf is in het verleden vaker in opspraak geraakt vanwege asbestincidenten in bakkerijen.