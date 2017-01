Woedende Hans Stacey stapt uit Dakar Rally

CHILECITO - Hans Stacey is uit de Dakar Rally gestapt. De trucker uit Best is woedend omdat hij niet op de afgesproken tijd mocht starten aan de tiende etappe.

Stacey had donderdag een joker ingezet, zodat hij ondanks zijn slechte resultaat in de vorige etappe bij de snelste trucks mocht starten. Dat was niet goed doorgekomen bij de start van de proef.



Stacey mocht dus niet tussen de toppers starten, ondanks dat op zijn startkaart zwart op wit stond dat hij een joker had ingezet.

Einde oefening

Hij was daar zo boos over, dat hij besloot om helemaal niet meer te starten in de tiende etappe. Stacey was bezig aan een redelijke Dakar Rally, totdat hij dinsdag stil kwam te staan met een kapotte versnellingsbak en daarmee zijn klassement verspeelde.



De eerste reactie van Hans Stacey

“We kwamen gisteren in het bivak en toen kregen we de startlijst van vandaag en toen moesten we als 99e auto vertrekken. Dat is best gevaarlijk, ik heb al twee keer bijna een jeep die stilstond in de stof geramd. Zeker die mensen die achteraan rijden, die staan bijna stil. Uit het oogpunt van veiligheid hebben we gisteren de joker ingezet. Ze waren ons eerst vergeten, maar daarna heeft de organisatie om twaalf uur vannacht besloten dat we als twaalfde truck mocht starten, achter een Kamaz die ook een joker had ingezet."



"Ik dacht: die proef heb ik vorig jaar gewonnen, die win ik dit jaar nog een keer. We stonden startklaar en we mogen opeens niet starten. We hebben de tijdkaart van de organisatie, waar de starttijd op staat. Maar bij de start staan een stelletje van die oetlullen die zeggen dat wij niet mogen starten."



"Na twintig minuten wachten heb ik mijn truck op de startlijn gezet, maar ik kreeg m’n startkaart niet terug. En zonder startkaart starten heeft geen nut. Dat is ongelooflijk, dat kun je je niet voorstellen."



Stacey is ziedend. "Ik heb hier weinig woorden voor. Dit kun je niet menen? Heel die organisatie rammelt aan alle kanten. Dit is de slechtste organisatie die ik in 14 jaar rally heb meegemaakt.”



Derde uitvaller

Na Jurgen van den Goorbergh en Ebert Dollevoet is Stacey de derde Brabantse uitvaller van deze Dakar Rally. Stacey's teamgenoot Peter Versluis van het EVM Rally Team rijdt wel verder.



Onze verslaggevers ter plekke hebben Stacey gesproken. Zodra de internetverbinding in Argentinië dat toelaat, voegen we Stacey's reactie toe aan dit verhaal.



