Auto in brand op de A27 bij Hank, deels afgesloten

HANK - Op de A27 staat donderdagavond in de richting van Gorinchem bij Hank een auto in brand.

Dat melden Rijkswaterstaat en de VID. De rechterrijstrook is afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Achter het ongeluk staat tussen Oosterhout en Hank een file van 12 kilometer.



De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Volgens een omstander stond de auto op een bergingsvoertuig en is daar door onbekende oorzaak in brand geraakt. De brandende auto is op de vluchtstrook gezet.