Partij van de Toekomst van Johan Vlemmix doet niet mee aan verkiezingen

EINDHOVEN - Het is zijn vierde poging om in de Tweede Kamer te komen, maar opnieuw is het mislukt. Eindhovenaar Johan Vlemmix gaat met zijn Partij van de toekomst toch niet meedoen aan de Tweede kamerverkiezingen. Zijn eigen verkiezingsprogramma rijdt hem in de wielen.

De partij van Vlemmix is tegen kleine fracties in de Kamer. In het partijprogramma staat dat iedere fractie minstens vijf zetels zou moeten hebben. Dat lijkt de partij van Vlemmix niet te halen, en dus doen ze niet meer mee met de verkiezingen.



Vlemmix: "Ik ben eigenlijk slachtoffer van m'n eigen partijprogramma, maar een wildgroei aan partijen kan Nederland nu niet gebruiken. Dat is niet in het belang van het land en daarom doe ik dan ook een oproep aan kleine partijen om ook af te zien van deelname aan de verkiezingen."





Partij van de Toekomst gaat door

De Partij van de Toekomst deed al drie keer eerder een poging om in de Tweede Kamer te komen. Dat het nu weer niet lukt, betekent niet dat Vlemmix stopt met de partij. "We gaan door en met de volgende verkiezingen doen we gewoon weer mee", aldus Vlemmix.