Voetgangster met been klem onder wiel van auto op Valkeniersplein in Breda

BREDA - Een voetgangster is donderdagavond op het Valkeniersplein in Breda met haar been klem komen te zitten onder het wiel van een auto.

Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is vermoedelijk na een aanrijding klem geraakt onder de auto.



Brandweerlieden hebben de auto opgekrikt om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden.