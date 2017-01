Ook opnamestops bij Máxima Medisch Centrum en Elkerliek

VELDHOVEN - Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Elkerliek in Helmond nemen voorlopig geen nieuwe patiënten op. Er zijn op dit moment te veel patiënten met griepklachten. Woensdag stelden het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en het Bernhoven (Uden) een opnamestop in.

In de overvolle ziekenhuizen is geen plaats meer. Dat is de reden dat ook bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en de Elkerliek in Helmond een opnamestop is, meldt het Eindhovens Dagblad.



Er is een officiële griepepidemie gaande in Nederland en daardoor zijn door het hele land opnamestops ingesteld. Woensdag was dat het geval in Den Bosch en Uden. Donderdagmiddag werd de opnamestop in het Jeroen Bosch ziekenhuis weer opgeheven.