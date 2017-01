Johan Vlemmix doet toch niet mee aan Tweede Kamerverkiezingen: 'We gaan geen vijf zetels halen'

EINDHOVEN - Johan Vlemmix stopt alweer met zijn politieke carrière. De Eindhovenaar denkt dat hij een eigen programmapunt niet kan waarmaken en doet daarom niet meer mee. Mensen kunnen de komende Tweede Kamerverkiezingen dus niet op de Partij van de Toekomst (PvdT) stemmen.

"We vinden dat een partij minimaal vijf zetels moet halen. Anders kom je in de adviesraad. Dat is een belangrijke programmapunt van ons", zegt hij. "We gaan die vijf zetels de komende verkiezingen zeker niet halen, dus dan moet je gewoon concluderen dat je niet mee moet doen."



Vlemmix vindt het politieke klimaat in Nederland op het moment ook te onstabiel. "Het is nu belangrijk om op de wat grotere partijen te stemmen", zegt hij. "Als je ziet dat 63 partijen zich ingeschreven hebben. Al die kleine partijen, dat kun je een land niet aandoen. Je kunt alleen maar een land besturen met stabiele partijen."



'Over vier jaar weer'

Toch geeft hij zijn politieke ambities nog niet volledig op. "We doen voorlopig niet mee. Als we over vier jaar een stabiele achterban hebben, doen we weer mee."



De Eindhovenaar deed met PvdT in 2002, 2003 en 2012 ook mee aan de landelijke verkiezingen. Ook probeerde hij meerdere keren in de gemeenteraad van zijn woonplaats te komen. Al die pogingen mislukten.