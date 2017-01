Booming Brabant, hét tv-programma over de Brabantse economie, terug van weggeweest

EINDHOVEN - Booming Brabant, hét tv-programma over de Brabantse economie, is terug van weggeweest. Vanaf donderdag 19 januari is je wekelijkse business update vanaf 17.55 uur weer te zien bij Omroep Brabant. De presentatie is evenals vorig jaar in handen van Anne-Marie Fokkens.

De presentatrice ontvangt wekelijks gasten in de studio en bespreekt de economische ontwikkelingen, innovaties en het laatste nieuws. In de eerste uitzending onthult provinciebestuurder Bert Pauli de laatste economische cijfers van Brabant. Hoe staat Brabant er anno 2017 economisch voor? Oisterwijker August de Vocht schetst de totstandkoming van zijn app ‘Afgeprijsd’, een app die voedselverspilling tegengaat.



Elk facet van de Brabantse economie komt aan de orde of zoals presentatrice Anne-Marie Fokkens het omschrijft: “Noviteiten en pareltjes waar veel Brabanders het bestaan nog niet van weten.” Fokkens krijgt aan tafel assistentie van haar compagnons Anne-Marie Rakhorst, Bob Hutten, Bob van Oosterhout en Esther van Rijswijk.





Het cement van de Brabantse economie

Dit seizoen is er in Booming Brabant speciale aandacht voor de Brabantse familiebedrijven. Eindredacteur Gabrina Kikkert: “Het cement van de Brabantse economie. Bedrijven die het nog steeds goed doen: van de allereerste tot en met de allergrootsten. Nieuw dit jaar: ze delen hun tips voor succesvol ondernemen met de kijkers.”



Agenda

Ook nieuw is de agenda met tips over het economische nieuws van morgen. Heb je informatie die in onze agenda past? Open je een bedrijf, komt de koningin langs, is er een jubileumfeest, open dag, evenement, symposium of conferentie met economisch thema? Mail naar Boomingbrabant@omroepbrabant.nl!



Booming Brabant wordt elke donderdag vanaf 17.55 uur (daarna ieder uur herhaald) en zondag onder andere om 11.30 en 12.30 uur uitgezonden op Omroep Brabant. Ga voor meer informatie naar omroepbrabant.nl/boomingbrabant.



'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.