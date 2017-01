Man zwaargewond in Valkenswaard, politie onderzoekt vermoedelijke steekpartij

VALKENSWAARD - In een woning aan het Kloosterpark in Valkenswaard is donderdagavond een zwaargewonde man gevonden. Een vrouw die in de woning aanwezig was, is aangehouden. De politie onderzoekt hoe de man gewond raakte.

De politie ging er eerst vanuit dat het om een steekpartij ging, maar laat weten dat dit nog niet zeker is. Wat de relatie tussen het tweetal is, is ook nog niet duidelijk.



Het is niet bekend wat voor soort verwondingen de man heeft. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.