De Rooy heeft pijn, los boutje bij Van Loon en andere reacties uit de Dakar Rally

SAN JUAN - Gerard de Rooy had geen goede dag. Hij reed verkeerd, had twee lekke banden en kneusde vermoedelijk ook nog een rib. En ook voor de meeste andere Brabanders verliep etappe 10 niet geweldig.

“We reden door wat bosjes en toen ging er een band kapot. Daarna in een flauwe bocht ging er weer een band kapot", zei De Rooy in de neutralisatie halverwege de etappe. "Dan verlies je zoveel tijd."



Rib gekneusd

Behalve die kapotte banden, ging er nog iets flink mis. Bij een harde klap kneusde Gerard vermoedelijk zijn rib. In de neutralisatie kreeg hij een een spuit tegen de pijn.



Een los boutje van de aandrijfas van z'n Toyota zat Van Loon dwars in het eerste deel van de etappe.“We gingen hartstikke goed van start, met de zesde tussentijd. Maar na 30 kilometer begon de auto rechtsvoor te rammelen en te ratelen. Het leek wel of ‘ie de grond in werd getrokken. We zijn uitgestapt om te kijken. Ik dacht dat het iets met de bodemplaat was, maar er was niks te zien.”Omdat de proef bestond uit twee delen, met een verbinding van 89 kilometer over de weg, hadden Van Loon en navigator Wouter Rosegaar de kans om daar de auto aan een nadere inspectie te onderwerpen. “Toen bleek dat er een boutje uit de aandrijfas was los gelopen. Daardoor liep de hoes aan. Gelukkig is het heel gebleven, anders hadden we een serieus probleem gehad. Het was vrij snel te verhelpen. In het tweede deel konden we plankgas rijden.”Het was een lastige etappe, waar een paar concurrenten veel tijd verloren. “We hebben zelf ook moeten zoeken naar de ingang van een canyon, maar doordat anderen voor ons terug kwamen rijden, kostte het ons niet heel veel tijd.” Van Loon had ook nog een lekke band.Al met al was hij best tevreden. “Het was een mooie special en we hebben goed gereden. Jammer van dat boutje, maar in een technische sport kan zoiets gebeuren. Anderen hebben grotere problemen meegemaakt en aan het rijden lag het zeker niet.”Maurik van den Heuvel staat met een kapotte motor stil in de tiende etappe van de Dakar Rally. “We staan op 120 kilometer voor de neutralisatie met de motor kapot. Ik ben achterop de motor bij een Argentijn uit de proef gereden om hulp te halen. We hebben de assistentie gewaarschuwd en wachten daar nu op. Ik hoop dat we de boel kunnen repareren en de start van morgen kunnen halen.”Voor Hans Stacey uit Best zit de rally erop. De trucker is uit de wedstrijd gestapt . Hij is woendend, omdat hij niet op de afgesproken tijd mocht starten aan de tiende etappe. "Dit is ongelooflijk", zegt Stacey. "Heel die organisatie rammelt aan alle kanten."