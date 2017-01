Freek Bartels, Marjolein Teepen en Alex Klaasen in de prijzen op Musical Awards Gala

Beauty and the Beast. Foto: Stage Entertainment

UTRECHT - Freek Bartels, Marjolein Teepen en Alex Klaasen hebben donderdagavond een Musical Award in de wacht gesleept. De Brabanders vielen in de prijzen op het jaarlijkse gala in Utrecht. Mike Weerts uit Overloon was ook genomineerd, maar won geen beeldje.

Alex Klaasen uit Oirschot werd beloond voor zijn rol in De Gelaarsde Poes. Hij won de award voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. Het stuk is niet zo bekend onder het grote publiek. Het Rotterdamse Ro Theater is de producent.



De Tilburgse Bartels won de prijs voor beste mannelijke bijrol in een grote musical. Hij speelt de ijdele en arrogante Gaston in Beauty and the Beast. Zelf vond hij deze rol niet direct op zijn lijf geschreven. Hij vertelde dat toen ze hem belden voor de rol van slechterik, hij dacht dat ze verkeerd waren.Marjolein Teepen uit Deurne pakte de award voor beste vrouwelijke bijrol in een grote musical. Ze is te zien in Sweeney Todd, een musical van theatergezelschap OpusOne. Dit is het gezelschap waar Teepen begon, een poosje wegging en weer is teruggekomen.