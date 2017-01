Nuon en provincie krijgen hun zin: Klundert krijgt windmolenpark

ZEVENBERGEN - Eigenlijk was het afgelopen dinsdag al duidelijk, maar nu is het officieel: het windmolenpark bij Klundert komt er. De gemeenteraad van Moerdijk had bijna geen andere keus dan 'ja' te stemmen. De raad stond 'met de rug tegen de muur'.

Alleen de VVD, SP en PvdA stemden tegen het plan.



Tijdens het bezoek van provinciebestuurder Erik van Merrienboer afgelopen dinsdag dat de provincie hoe dan ook hun medewerking zou verlenen aan Nuon.



Het merendeel van de raad bleek ontevreden met de manier waarop naar het besluit is toegewerkt. Ze voelden zich 'met de rug tegen de muur staan'. Wanneer er donderdagavond nee zou worden gestemd tegen het bestemmingsplan voor het plaatsen van zeven windmolens, dan zou Nuon het via een provinicaal inspassingslan alsnog realiseren. De molens zouden dan aan de westkant van het industriegebied geplaatst worden.Zo noemde de PvdA het bedrijven van angstpolitiek. "De bewoners voelen zich ronduit belazerd door de wethouder die om hun mening vraagt als de kogel al door de kerk is," aldus Bisar Çiçek. Volgens de PvdA is de oostkant van het industrieterrein van Moerdijjk een alternatief wat heroverwogen moet worden. "De Klundertenaren krijgen het dan in ieder geval niet in hun achtertuin."Ook het CDA ziet de windmolens liever op een andere locatie gebouwd worden. "Nagenoeg alle partijen vinden de molens aan de westkant uitermate ongeschikt." Fractievoorzitter Désirée Brummans vervolgt later: "Het is gewoon niet goed gelopen.""De gedeputeerde, Erik van Merrienboer, gaat voorbij aan de weerstand van de inwoners en aan de geluidsoverlast die ze zullen ervaren," vindt de SP. Volgens deze partij speelt het havenschap ook een dubieuze rol in het project.