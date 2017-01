Dakar-organisatie door het stof voor Stacey, maar hij accepteert handreiking niet

SAN JUAN - Dakar-organisatie ASO is vrijdag door het stof gegaan voor Hans Stacey. De truckrijder uit Best mocht in etappe 10 niet vanaf de afgesproken plek starten en besloot daarop zich terug te trekken uit de rally. Na afloop van de etappe gaf de ASO haar fout toe en kende Stacey de negende tijd toe, maar de trucker uit Best weigert om de handreiking aan te nemen.

Stacey is nog wel in gesprek met de organisatie over een mogelijk vervolg. Wordt dus vervolgd....



Stacey had donderdag een joker ingezet, waardoor hij ondanks zijn slechte resultaat in de vorige etappe toch bij de snelste trucks mocht starten. Maar, dat was niet goed doorgekomen bij de start van de proef.