Gerard de Rooy legt zich neer bij verlies in Dakar: 'Dit maak ik niet meer goed'

CHILECITO - De kans op een nieuwe Dakar-zege van Gerard de Rooy is donderdag een stuk kleiner geworden. De trucker uit Son verloor in de tiende etappe 24 minuten op de Kamaz van Eduard Nikolaev. De Rooy reed verkeerd, had twee lekke banden én kneusde zijn rib. "Dit maak ik niet meer goed", aldus De Rooy na afloop van de etappe.

In het tweede deel van de etappe na de neutralisatie verloor De Rooy opnieuw veel tijd omdat een andere deelnemer niet voor hem opzij wilde. "Hij zei dat hij me niet gehoord had. Dat is een lul-verhaal natuurlijk", vertelde een getergde De Rooy.



Pechdag

De Rooy had dus een pechdag. Hij blijft derde in het klassement, maar zijn achterstand op de nieuwe leider Nikolaev is nu ruim 24 minuten. Dmitry Sotnikov staat tweede, 19 minuten voor De Rooy. Met nog twee relatief korte etappes gaan, lijkt de kans op een nieuwe Dakar-zege voor De Rooy vrijwel verkeken.



"De aansluiting met de nummer 1 en 2 is echt weg. Die 24 minuten maak ik niet meer goed", zei De Rooy na afloop van de etappe. "Of het moet zijn dat ze allebei lek rijden, maar dan moet ik wel héél veel geluk hebben".