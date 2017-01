Teleurgestelde Erik van Loon na etappe 10: 'We brengen dat ding naar Buenos Aires'

CHILECITO - Een los boutje van de aandrijfas van z'n Toyota gooide roet in het eten voor Erik van Loon in etappe 10 van de Dakar Rally. Het was de zoveelste tegenslag voor Van Loon in deze Dakar Rally. "Ik kan er niks aan doen. In het verleden maakte ik nog wel eens een foutje, maar nu rijd ik gewoon goed", aldus Van Loon na afloop van de etappe.

"We zijn er volle bak opgeklapt, maar daarna zat er een boutje van de aandrijfas los. Toen begon het gedoe weer."



Klein leed

Van Loon reed ook nog verkeerd in een canyon, waardoor hij weer kostbare minuten verspeelde. De twaalfde tijd is een afspiegeling van zijn rally, waarin Van Loon goed voor de dag komt, maar wel steeds te kampen kreeg met klein leed. En dan rekent hij de 3,5 uur verloren tijd omdat hij in de derde etappe zonder benzine kwam te staan nog niet mee.



"Als dat niet was gebeurd, hadden we op de zesde plek gestaan. Dan was het dik in orde geweest. Nu moet je hopen dat er met een ander nog wat gebeurt. Maar ja, het is zoals het is. Wij brengen dat ding naar de finish."