DJ Tiësto wordt burgemeester van Las Vegas op zijn verjaardag

BREDA - Tiësto krijgt aanstaande dinsdag een wel heel bijzonder cadeau voor zijn 48e verjaardag. De dj uit Breda mag de sleutels van Las Vegas in ontvangst nemen, vertelde hij donderdag op radio 538.

“Ik krijg de sleutels van de stad en dinsdag wordt uitgeroepen tot Tiësto Day. Ik word officieel burgemeester van Las Vegas, dat is toch wel weer een hele eer", vertelt de dj.



Wat dat precies voor Tijs Verwest, oftewel Tiësto, inhoudt, is hem nog niet helemaal duidelijk. Maar in de gokstad wordt in ieder geval een groot feest gebouwd.





Burgemeester op bezoek

Volgens Tiësto komen de band en cheerleaders van de University of Nevada en is er een grote vuurwerkshow op het dak van het MGM Grand. Ook komt de burgemeester langs op zijn verjaardagsfeestje.