Gladheid neemt langzaam af, code oranje ingetrokken

EINDHOVEN - Hoewel er code oranje was afgekondigd, viel de overlast door sneeuw vrijdagochtend wel mee in Brabant. Er geldt alleen nog code geel in de ochtend. "We zijn er redelijk goed vanaf gekomen." Toch kan het nog verradelijk glad zijn op de weg, automobilisten moeten blijven opletten.

De sneeuwval was erg wisselend in de provincie. Volgens MeteoGroup zijn we er redelijk goed vanaf gekomen. "Er viel vooral hele natte sneeuw en die is heel tijdelijk."



Volgens de weerdienst blijven er in de loop van de ochtend nog wel winterse buien vallen vermengd met natte sneeuw. Daarom kan het op lokale wegen glad blijven. "De temperaturen blijven verder oplopen en daarom wordt de situatie op de grote wegen steeds beter."





Op de A58 bij Etten-Leur ontstond vrijdagochtend over zo'n honderd meter plotseling een ijslaag op de snelweg. Hierdoor ontstond file tussen Rucphen en knooppunt Princeville. Tijdens de ochtendspits liep de file hier op tot twaalf kilometer. De weg was verder goed berijdbaar.Op sommige plaatsen viel wel veel sneeuw, zo viel er in het noorden van Brabant zo'n vijf centimeter. Op andere plekken in het land viel er nog meer.Op andere plekken in het land, bijvoorbeeld Arnhem, viel wel twaalf centimeter sneeuw.