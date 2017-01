Knuffels als troost voor kinderen in Syrië, Melvin (9) uit Esch komt opnieuw in actie

ESCH - Stilzitten is niks voor de 9-jarige Melvin Erkemeij uit Esch. Nadat hij in de herfstvakantie naar Nepal trok om daar knuffels uit te delen aan kinderen, is hij nu een actie gestart voor kinderen in Syrië. 'De kinderen zijn meestal hun huis kwijtgeraakt, maar vaak ook familieleden. Ze kunnen zeker troost gebruiken', zegt Melvin.

“Elk kind verdient een lievelingsknuffel”, zo vertelde Melvin vorig jaar voor hij naar Nepal trok met zijn ouders om daar 350 zelfontworpen knuffels uit te delen aan kinderen in aardbevingsgebieden. En die lievelingsknuffels moeten er nu dus komen voor kinderen in Syrië die al jaren in oorlog leven.



LEES OOK: 'Elk kind verdient een lievelingsknuffel' en daarom maakt Melvin (8) knuffels voor kinderen in Nepal



Heb jij dus nog knuffels op zolder liggen waar niet meer mee geknuffeld wordt, laat het Melvin weten. Hij zorgt graag voor een nieuwe bestemming.



Voor zijn Nepalactie werd Melvin vorig jaar genomineerd als Brabander van het Jaar. Ook werd hij onlangs benoemd tot jeugdburgemeester van Esch.



Net als zijn actie voor Nepal is ook het idee om kinderen in Syrië te helpen, ontstaan toen Melvin beelden zag uit Syrië op het Jeugdjournaal. Behalve knuffels zamelt Melvin nu ook schoolspullen, EHBO-spullen, houdbaar eten en flesjes water in.De spullen die Melvin inzamelt, worden door Stichting Hand in Hand voor Syrië naar de kinderen daar gebracht. Op de website van Melvin en op zijn Facebookpagina is de actie van de jonge held te volgen. Ook kun je je daar melden wanneer je Melvin en via hem de kinderen in Syrië wilt helpen.